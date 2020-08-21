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Харьковчанина задержали за разбойное нападение на магазин в Волчанском районе

Харьковчанина задержали за разбойное нападение на магазин в Волчанском районе

В Харьковской области полицейские задержали 27-летнего харьковчанина за  разбойное нападение в магазине в Волчанском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о разбойном нападении на продуктовый магазин в селе Заречное поступила в полицию 20 августа около 15:20.

Мужчина в медицинской маске зашел в помещение и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы в сумме около 3 тысяч гривен.

В ходе розыскных мероприятий полицейский офицер Старосалтовской объединенной территориальной общины около 18:30 обнаружил и задержал злоумышленника в лесу вблизи села Заречное и передал его следственно-оперативной группе местного отдела полиции.

 У задержанного изъяли травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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