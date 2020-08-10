Харьковчанину вынесли приговор за кражу трех "киндеров".

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на решение Киевского районного суда Харькова.

Так, в январе 2019 года мужчина зашел в супермаркет на улице Героев Труда, 7. Воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, он взял три шоколадных яйца "Киндер сюрприз", спрятал под верхнюю одежду и прошел мимо кассы. Однако у выхода его остановили сотрудники охраны. Мужчину осудили по ч.2 ст. 185 УК Украины ("кража"). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Во время разбирательства он сознался в содеянном. Суд учел раскаяние и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменил испытательным сроком также на год. Согласно решению суда, "киндеры" вернули представителю торговой сети. Приговор еще не вступил в силу. Обе стороны могут подать апелляцию.

Источник: sq.com.ua

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