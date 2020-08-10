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Харьковчанину вынесли приговор за кражу трех "киндеров"

Харьковчанину вынесли приговор за кражу трех киндеров

Харьковчанину вынесли приговор за кражу трех "киндеров".

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на решение Киевского районного суда Харькова.

Так, в январе 2019 года мужчина зашел в супермаркет на улице Героев Труда, 7. Воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, он взял три шоколадных яйца "Киндер сюрприз", спрятал под верхнюю одежду и прошел мимо кассы. Однако у выхода его остановили сотрудники охраны. Мужчину осудили по ч.2 ст. 185 УК Украины ("кража"). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Во время разбирательства он сознался в содеянном. Суд учел раскаяние и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменил испытательным сроком также на год. Согласно решению суда, "киндеры" вернули представителю торговой сети. Приговор еще не вступил в силу. Обе стороны могут подать апелляцию.

Источник: sq.com.ua

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Темы: суд, харьков

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