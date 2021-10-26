Харьковчанка избила 4-летнего сына в прямом эфире Instagram: открыто уголовное дело

В Харькове мать избила 4-летнего сына во время прямого эфира социальной сети Instagram.

Об этом сообщили в Отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Так, в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено, что в прямом эфире соцсети мать избивает своего малолетнего сына. Были установлены данные матери и ребенка, данный факт насилия был зарегистрирован в полиции.

С матерью пострадавшего мальчика правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению применения насилия в отношении ребенка. Сейчас ребенок временно находится в больнице.

На женщину составили административный протокол по ст. 173-2 КУПА. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7 суток.

Агентство Телевидения Новости