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Харьковчанка убила своего сожителя: труп 8 дней лежал в квартире

Харьковчанка убила своего сожителя: труп 8 дней лежал в квартире

18 июля в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от жительницы района, которая рассказала, что в одной из квартир дома, расположенном по переулку Резниковском, ощущается неприятный запах.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными телесными повреждениями. Там же находилась 57-летняя женщина. С ее слов стало известно, что 10 июля она со своим сожителем распивала спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой она его убила.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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