Харьковская чиновница попалась на взятке

Экс-руководительницу районной налоговой приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за то, что она взяла взятку.

По данным прокуратуры, чиновницу лишили звания советника налоговой и таможенного дела 1 ранга.

Установлено, что замначальница налоговой инспекции Индустриального района во время плановой проверки ФЛП выявила нарушения. Чтобы принять решение про доначилсение предпринимателю налогов и финансовых санкций на 40 тыс. грн вместо положенных 308 тыс. грн, она потребовала взятку в 25 тыс. грн. Бизнесмен передал чиновнице оговоренную сумму.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляцию.

Источник: sq.com.ua

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