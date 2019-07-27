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Харьковская прокуратура направила в суд более 70 дел по коррупции
Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что за первое полугодие 2019 года в суд направили 73 обвинительных акта по делам коррупции.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.
По информации прокуратуры, в суд направлены 73 обвинительных акта по 85 лицам по делам о коррупционных преступлениях.
Также усиленно противодействие административным правонарушениям, связанных с коррупцией — в суд направлен 461 протокол. По результатам их судебного рассмотрения к ответственности привлечены 220 человек.
Источник: sprotyv.info
Темы: коррупция, прокуратура, харьков
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