Харьковские СБУшники обнаружили на Луганщине тайник с арсеналом

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили на Луганщине тайник с военными средствами поражения.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы нашли крупный арсенал с оружием на территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе.

Правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

По предварительной информации, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинским властям территории.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

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