Харьковских полицейских подозревают в вымогательстве у наркозависимых

СБУ и ГБР проводят следственные действия в Киевском отделе полиции Харькова. Об этом стало известно из соцсетей.

"В Киевский райотдел полиции заехали друзья из СБУ. Походу намечается внеплановая вечеринка. Улица Алчевских, 49", - написали в паблике.

В ГУНП Харьковской области подтвердили, что в отделе полиции сейчас "работают" сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственное бюро расследований. Предварительно стало известно, что полицейских подозревают в вымогательстве у наркозависимых.

Агентство Телевидения Новости