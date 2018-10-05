Харьковских предпринимателей предупреждают о мошенниках

Главное управление Гоструда в Харьковской области предупреждает харьковчан о мошенниках.

По информации ведомства, в последнее время зафиксированы случаи посещения частных предпринимателей мошенниками, которые представляются государственными инспекторами и якобы должны проверить вопросы заключения трудовых договоров и оплаты труда наемных работников.

"Угрожая большими штрафами, псевдоинспекторы требуют у предпринимателей деньги", - отметили в управлении.

В ведомстве напомнили, что предприниматель имеет право не пускать прибывших для проверки лиц, если они отказываются предъявлять документы. Информацию о выданных инспекторам удостоверениях можно проверить по телефону (057) 715-78-36.

В случае возникновения подозрений по поводу мошеннических действий следует обращаться в подразделения Национальной полиции или Главного управления Гоструда в Харьковской области по телефону (057) 715-78-36.

Источник: sq.com.ua

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