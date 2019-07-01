Харьковский апелляционный суд ограбили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 1 июля в 8:30 в полицию от 40-летнего гражданина поступило сообщение о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа проникли в один из кабинетов Харьковского апелляционного суда и завладели двумя системными блоками.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости