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Харьковский апелляционный суд ограбили

Харьковский апелляционный суд ограбили

Харьковский апелляционный суд ограбили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 1 июля в 8:30 в полицию от 40-летнего гражданина поступило сообщение о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа проникли в один из кабинетов Харьковского апелляционного суда и завладели двумя системными блоками. 

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. 

Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости

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