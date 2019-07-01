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Харьковский апелляционный суд ограбили
Харьковский апелляционный суд ограбили.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 1 июля в 8:30 в полицию от 40-летнего гражданина поступило сообщение о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа проникли в один из кабинетов Харьковского апелляционного суда и завладели двумя системными блоками.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.
Сейчас полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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