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Харьковский фермер организовал незаконную добычу песка: ущерб оценивается в 17 миллионов

Харьковский фермер организовал незаконную добычу песка: ущерб оценивается в 17 миллионов

По данным прокуратуры, в 2009 году глава одного из фермерских хозяйств получил в частную собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 8,5 гектаров на территории Харьковского района Харьковской области.

В течение 2021 года мужчина без специального разрешения на пользование недрами и вопреки целевому назначению земельного участка, незаконно добывал строительный песок, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Указанными незаконными действиями глава фермерского хозяйства нанес ущерб окружающей среде на общую сумму почти 17 миллионов ​​гривен.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлено о подозрении 65-летнему председателю одного из фермерских хозяйств по факту нарушения установленных правил охраны недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Харьковский фермер организовал незаконную добычу песка: ущерб оценивается в 17 миллионов

Харьковский фермер организовал незаконную добычу песка: ущерб оценивается в 17 миллионов

Агентство Телевидения Новости

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