Харьковский налоговик обещал предпринимателю за 50 тысяч долларов помочь закрыть уголовное дело

Капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным влиянием.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тысяч долларов США помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ДФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».

Налоговик обещал, что половина средств пойдет для следователя ДФС, а остальные - на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.

В 2021 году налоговик получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тысяч гривен.

Таким образом, его подозревают в злоупотреблении служебным влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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