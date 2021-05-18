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Харьковский налоговик обещал предпринимателю за 50 тысяч долларов помочь закрыть уголовное дело

Харьковский налоговик обещал предпринимателю за 50 тысяч долларов помочь закрыть уголовное дело

Капитану налоговой милиции, оперуполномоченному Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным влиянием.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В 2020 году он предложил предпринимателю за вознаграждение в 50 тысяч долларов США помочь закрыть уголовное дело о завышении предприятием налогового кредита. В частности, он обещал повлиять на коллегу - следователя ДФС, чтобы тот закрыл производство «за отсутствием состава преступления».

Налоговик обещал, что половина средств пойдет для следователя ДФС, а остальные - на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.

В 2021 году налоговик получил часть средств от потерпевшего в сумме 110 тысяч гривен.

Таким образом, его подозревают в злоупотреблении служебным влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). 

Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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