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Харьковский пенсионер возле своего дома устроил нелегальную АЗС

Харьковский пенсионер возле своего дома устроил нелегальную АЗС

В Харькове правоохранители обнаружили факт незаконной хозяйственной деятельности по реализации товаров подакцизной группы, в частности, сжиженного газа.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрия Сердюка.

Так, в частном секторе Харькова, недалеко от своего дома, 67-летний харьковчанин наладил работу автозаправочной станции, не имея ни государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ни разрешительных документов и лицензии на право торговли подакцизными товарами.

В отношении незаконного предпринимателя правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, с указанной АЗС изъяли 20000 литров сжиженного газа на общую сумму почти 340 тысяч гривен и оборудование - газовый модуль, газовые колонки на сумму более 1200000 гривен.

Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,6 млн.грн.

 

Агентство Телевидения Новости

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