Харьковский полицейский, спровоцировавший серьезное ДТП, сядет в тюрьму на пять лет

Фрунзенский районный суд Харькова приговорил полицейского к пяти годам лишения свободы за совершение ДТП на Московском проспекте. Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре, суд признал виновным патрульного полицейского в нарушении Правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что 19 марта 2020 года 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, ехал по Московскому проспекту в Харькове. В салоне автомобиля Opel Tigra находились трое коллег полицейского.

"Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, патрульный пытался проехать между двумя другими автомобилями и в результате столкнулся с одним из них. От удара автомобиль "ВАЗ 2104" столкнулся с грузовиком "Volvo FH12" с неподвижно стоящим на крайней правой полосе прицепом", - рассказал начальник отдела областной прокуратуры Дмитрий Пучко.

В результате столкновения Opel Tigra врезался в бордюр, из-за чего 24-летняя девушка-полицейская получила тяжелые телесные повреждения и в дальнейшем - первую группу инвалидности. Кроме того, пострадал и водитель автомобиля "ВАЗ 2104": он получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины, в результате чего потерпевшая получила травмы, которые привели к инвалидности. Также суд принял взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тыс. гривен.

После вынесения приговора патрульный был заключен под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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