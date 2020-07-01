Харьковский предприниматель обманул коммунальное учреждение здравоохранения почти на 3 млн грн

В Харькове следователи сообщили предпринимателю о подозрении по факту присвоения денег в особо крупных размерах. Об этом информируют в ГУНП Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что предприниматель при исполнении договора о закупке товара, заключенного между ним и коммунальным учреждением здравоохранения, присвоил 2 864 000 гривен.

Предприниматель изготовил и скрепил своей печатью расходную накладную, согласно которой он передал коммунальному заведению 8000 альбомов для фотографий на общую сумму 2 864 000 гривен. Также он составил договор на хранение альбомов для фотографий, согласно которому он бесплатно хранил товар до конца 2020 года.

2 апреля мужчина передал главному бухгалтеру учреждения здравоохранения указанную накладную. Материально-ответственное лицо подписала документ, но не проверила фактическое наличие товара, указанного в накладной. В этот же день злоумышленник обратился к главному врачу и предоставил ему на подпись договор ответственного хранения несуществующих альбомов для фотографий в количестве 8000 штук и акт приема-передачи товара.

13 апреля коммунальное учреждение здравоохранения на основании платежного поручения провело оплату за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

1 июля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости