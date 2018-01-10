Криминал
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10.01.2018 16:28
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Харьковский суд признал виновным врача-онколога в убийстве зятя

Харьковский суд признал виновным врача-онколога в убийстве зятяУбийство произошло в феврале 2015 года на фоне семейного конфликта, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Между женой и мужем шли разногласия, пара собиралась разводиться, делила имущество. Отношения между отцом жены и зятем ухудшились. Тогда тесть, практикующий врач-онколог, задумал убийство, утверждает следствие. Жертву он поджидал со шприцем возле гаража. 

«Когда зять вышел из машины, злоумышленник вколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввёл медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. В соответствии с выводами экспертов причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-лёгочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. В частности, лекарственного средства «Ардуан», который вводят пациентам при переводе на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключили аппарат искусственного дыхания, человек умирает», — рассказала процессуальный руководитель в уголовном производстве, прокурор Слободского отдела местной прокуратуры Виктория Тугайбей. 

В ходе следствия выяснилось, что тесть имел доступ к препаратам и заранее подготовился к преступлению, после убийства он пытался уничтожить следы и выдать его за естественную смерть. Удостоверившись, что зять не подаёт признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное место, чтобы прохожие его не сразу заметили. 

«Сергей успел мне позвонить. Хорошо, что успел. Потому что если бы не успел, на следующее утро это всё выглядело бы как естественная смерть... Говорит: «Лёша, Степаныч что-то мне вколол в ногу. Приезжай и вызывай милицию», — рассказал журналистам брат погибшего Алексей Вдовыдченко. 

Обвиняемый вины не признал и не раз менял версии произошедшего. Сначала утверждал, что таким образом оборонялся, позже говорил о случайности. 

«Просто он сам накололся. И всё. Никакой инъекции не было. Ни одной... Шприц — это не доказательство. Потому что там нет ни отпечатков рук моих, ни крови потерпевшего, ни ДНК», — заявил после оглашения приговора обвиняемый. 

«Версия обвиняемого о самообороне путём осуществления укола щприцем в бедро Вдовыдченко опровергается выводом комиссии судебно-медицинской экспертизы. Согнутая инъекционная игла свидетельствует о том, что инъекция была слелана неожиданного для потерпевшего», — сказано в приговоре. 

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы, но у защиты ещё есть время на апелляцию. Если приговор вступит в силу, суд также должен будет засчитать в срок наказания часть времени, проведённого обвиняемым в СИЗО. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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