Харьковский судья заявил в ВСП об угрозах ему и его семье

Судья Апелляционного суда Харьковской области Владимир Плетнёв заявил об угрозах, поступающих ему и его семье от неизвестных лиц.

С соответствующим заявлением о вмешательстве в его профессиональную деятельность Владимир Плетнев обратился в Высший совет правосудия, сообщив, что угрозы от неизвестных начали поступать ему 21 сентября.

В документе, опубликованном на сайте ВСП, говорится, что через один из мессенджеров на мобильный номер судьи пришло сообщение от неизвестного с ником «Тризуб», в котором, по словам Плетнёва, были угрозы и оскорбления, направленные в адрес его и его близких, а также в адрес других судей. Также, по словам судьи, угрозы были связаны с человеком, фамилия которого в тексте обращения скрыта.

«Для справки сообщаю, что мне известно, что такую фамилию имеет один из народных депутатов от Харькова, с которым я не знаком, никогда не общался и дел с его участием никогда не рассматривал. На данный момент в моем производстве также нет дел, в которых такое лицо являлось бы стороной», — говорится в обращении Владимира Плетнёва.

Напомним, судья апелляционного суда Харьковской области Владимир Плетнёв рассматривал дело Тиграна Енгибаряна, который в январе 2018 года на Салтовсом Шоссе насмерть сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

28 августа коллегия судей освободила Енгибаряна от отбывания реального наказания в тюрьме, заменив осужденному трехлетний срок на «условную» меру наказания, не связанную с лишением свободы.

Также ранее сообщалось, что в начале 2012 года в Харькове под стенами апелляционного суда горел автомобиль судьи. Производство по делу было открыто по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Агентство Телевидения Новости