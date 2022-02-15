Харьковского пограничника осудили за взятку

За тысячу долларов США инструктор пообещал помочь коллеге устроиться на должность в структуре погранвойск, находящейся ближе к дому.

Деньги пограничник обещал передать тем, кто может принять такое решение. При получении взятки в ноябре 2021 года инспектор пограничной службы 3-й категории – инструктора кинологического отделения отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского погранотряда задержали. Об этом сообщается в Едином реестре досудебных решений Украины.

Свою вину пограничник признал и заключил соглашение со следствием.

Волчанский районный суд Харьковской области 8 февраля 2022 года признал инспектора виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — «злоупотребление влиянием». Приговор — штраф в размере 59,5 тыс. грн.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»