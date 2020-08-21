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Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)

Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)

В суд направлено заключение в отношении харьковского прокурора по факту предложения взятки в размере 3500 долларов.

Во время уголовного дела прокурор обратился к обвиняемому с предложением. Обвиняемый должен был вести себя лояльно при рассмотрении дела в суде в обмен на 3500 долларов.

Гражданин, которому предложили взятку, обратился в правоохранительные органы. После этого прокурор был задержан следователями Государственного бюро расследований в момент передачи денег.

Сейчас в отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде залога с возложением обязанностей.

Прокурор обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщили на сайте ГБР Украины.

Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)

Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»

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