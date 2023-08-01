Харків’янин організував канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Організував злочинний бізнес 44-річний мешканець Харкова. За переправлення за кордон осіб призовного віку просив від 3000 до 6500 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

У жовтні минулого року чоловік заснував благодійну організацію та під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних. За налагодженою схемою зловмисник вносив відомості про «ухилянтів» до системи «Шлях» як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад.

31 липня поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури провели три обшуки.

У ході слідчих дій вилучені грошові кошти у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, флеш носії інформації, печатки ФОП та різних організацій, посвідчення волонтерів та інша документація, що підтверджує злочинну діяльність

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлюються інші співучасники злочинної діяльності, які сприяли незаконному перетину осіб призовного віку через державний кордон України.

Агентство Телевидения Новости