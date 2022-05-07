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Харків’янин організував незаконне переправлення людей до рф через український кордон

Харків’янин організував незаконне переправлення людей до рф через український кордон

У травні 2022 року 26-річний мешканець Харкова намагався незаконно переправити через державний кордон України чотирьох людей. Частину дороги вони мали проїхати на автівці ділка, іншу частину – в районі селища Олександрівка Богодухівського району – мали пройти пішки поза межами пунктів пропуску прикордонної служби.

«Послуга» від ділка коштувала 500 доларів з кожної людини.

При спробі перетину кордону підозрюваного затримали військовослужбовці ЗСУ.

У ході огляду місця події у підозрюваного вилучено автомобіль та грошові кошти в сумі 2 тис. доларів.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 26-річному харків’янину за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу  у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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