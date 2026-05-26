Харків’янин погрожував депортацією громадянину Азербайджану та вимагав гроші за посвідку на проживання

У Харкові правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у вимаганні 2 тисяч доларів за «допомогу» з оформленням посвідки на проживання для громадянина Азербайджану. Чоловік погрожував іноземцю депортацією у разі відмови від співпраці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку травня 2026 року харків’янин вийшов на зв’язок із громадянином Азербайджану, у якого виникли складнощі з продовженням посвідки на тимчасове проживання. Ділок запропонував іноземцю «допомогу» у вирішенні проблеми та запевнив, що має «своїх людей» серед посадовців ГУ Державної міграційної служби в Харківській області, на яких може вплинути для прийняття позитивного рішення.

Харків’янин гарантував успішне отримання посвідки та дозволу на імміграцію. За «послугу» вимагав 2 тис. доларів, частина з яких, за його словами, призначалася посадовцям за оформлення відповідних документів.

Щоб залякати «клієнта» та змусити його погодитися на умови, ділок почав йому погрожувати депортацією з України у разі відмови від «співпраці». Отримати неправомірну вигоду планував частинами: 1000 доларів – для початку процедури, решта – під час подачі документів для оформлення посвідки.

Правоохоронці затримали харків’янина після отримання першого траншу поблизу облуправління міграційної служби.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости