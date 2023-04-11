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Харків’янина підозрюють у скоєнні домашнього насильства

Харків’янина підозрюють у скоєнні домашнього насильства

Слідчі повідомили харків’янину про підозру у скоєнні домашнього насильства.

Чоловік систематично ображав свою бабусю, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші. З заявами про насильство до сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 69-річна жінка. Поліцейські склали щодо чоловіка 4 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП.

Однак раніше судимий у 2022 за домашнє насильство 28-річний онук не припинив свої протиправні дії та продовжував кривдити свою 69-річну бабусю. 1 квітня слідчим ХРУП №1 відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

10 квітня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину.

Агентство Телевидения Новости

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