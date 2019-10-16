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Харківські митники виявили тютюн у баці для пального

Харківські митники виявили тютюн у баці для пального

Напередодні в пункті пропуску “Гоптівка” співробітники Харківської митниці виявили майже 60 кілограмів тютюнових виробів.

Під час митного контролю автомобілю, який рухався в напрямку з Росії до України, водій заявив про відсутність предметів, заборонених або обмежених до ввезення. При цьому чоловік помітно нервував, що й стало підставою переведення транспортного засобу на смугу “червоний коридор” та проведення поглибленого огляду. В результаті чого, під обшивкою заднього сидіння в баці для пального, була виявлена спеціально обладнана схованка, в якій знаходились 230 пачок тютюну для кальяну.

За даним фактом складено протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Источник: sfs.gov.ua

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