17.08.2022 18:33
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Харківські патрульні оперативно затримали вуличного грабіжника
Патрульні УПП Харківської області затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу. Напередодні поліцейські отримали виклик про грабіж на вулиці Рибалка.
За попередньою інформацією, невідомий чоловік наніс заявнику удар в обличчя та заволодів його наплічною сумкою. Після скоєного він побіг в напрямку житлових будинків.
Під час відпрацювання виклику патрульні виявили громадянина, який підпадав під орієнтування. З собою чоловік мав сумку, яка, ймовірно, належить заявнику.
Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.