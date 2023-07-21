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Харківські патрульні затримали наркокур’єра

Харківські патрульні затримали наркокур’єра

Вдень 20 липня під час патрулювання Шевченківського району Харкова увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху. Інспектори звернулись до нього для перевірки, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час спілкування з’ясувалося, що чоловік має з собою зіп-пакет з синтетичною наркотичною речовиною.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні  викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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