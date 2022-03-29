Харківські патрульні затримали підозрюваних в крадіжках з покинутих квартир

Патрульні затримали трьох осіб, які, ймовірно, обкрадали залишені квартири.

Напередодні під час патрулювання патрульні помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони явно не бажали зустрічі з правоохоронцями та змінили напрямок руху, розповіли в пресслужбі УПП Харківської області. Поліцейські зупинили чоловіків для перевірки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіків радіостанції, значну кількість готівки різної валюти, коштовні прикраси та цінні речі. Походження цього майна затримані не змогли пояснити.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости