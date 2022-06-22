Харківські патрульні знайшли викрадену автівку

Під час патрулювання Київського району Харкова увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Daewoo, в якого було розбите лобове скло.

Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости