Харківські поліцейські затримали підозрюваних в квартирних крадіжках в центрі міста

Двоє зловмисників з початку квітня поточного року неодноразово скоювали крадіжки із квартир багатоповерхового будинку по вулиці Квітки-Основʼяненка.

17 квітня під час перевірки оперативної інформації співробітники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області у скоєних злочинах викрили двох харків’ян. Затриманим 41 та 50 років, повідомили в ГУНП Харківської області.

Речові докази вилучені.

Слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За даним фактом тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно правопорушників.

За санкцією статті їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються коло потерпілих та сума матеріального збитку, спричиненого зловмисниками.

Агентство Телевидения Новости