Харківські правоохоронці примусили шахрая повернути волонтерам 87 тисяч гривень

Харків’янин ошукав волонтерів на 87 тисяч гривень: як повідомили в прокуратурі Харківської області, досудовим розслідуванням встановлено, що після початку війни 36-річний мешканець Харкова переїхав до міста Хмельницький.

7 квітня чоловік опублікував фейкове оголошення про продаж матеріалу орієнтовано-стружкової плити (OSB) по низькій ціні, при цьому не маючи цього товару.

На оголошення відгукнулася волонтерка із Харкова, яка допомагає місцевим жителям ремонтувати вікна за допомогою вказаних матеріалів.

Чоловік сказав, що організує доставку до Харкова. Довірившись шахраю, волонтерка перерахувала йому 87 тисяч гривень.

Шахрая було затримано, за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК України).

Всі кошти, які були перераховані волонтеркою з Харкова, чоловік повернув.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, зловмисника затримали харківські оперативники у місті Хмельницький в ході проведення оперативно-розшукових заходів за підтримки співробітників карного розшуку Хмельницької області.

Агентство Телевидения Новости