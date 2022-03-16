Криминал
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16.03.2022 22:50
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Харківські правоохоронці зупинили дві автівки: водії не мали документів на машини та були озброєні

Харківські правоохоронці зупинили дві автівки: водії не мали документів на машини та були озброєні

Сьогодні вдень увагу патрульних привернув автомобіль Land Rover, у якого було розбите заднє бокове скло. Відразу за ним рухався автомобіль Toyota. Поліцейські зупини автівки для перевірки, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій авто Land Rover не мав реєстраційних документів на авто. Пояснити, кому саме належить автомобіль, чоловік не зміг.

Також під час поверхневої перевірки транспортних засобів патрульні виявили свідоцтва про реєстрацію на інші автомобілі, засоби для злому замків, а також, імовірно, вогнепальну зброю.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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