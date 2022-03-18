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Харківська поліція продовжує затримувати мародерів
Двох мародерів було затримано на Центральному ринку, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.
«Більшість попередніх спійманих нами мародерів були крадіями алкоголю та тютюну, але ця двійка «виділилася» – вони намагались вкрасти годинники та вироби зі срібла. Навіщо і що з ними робити далі, звісно, не продумали».
Мародери доставлені в ізолятор, їх будуть судити за всією суворістю закону, повідомляють у поліції.
Якщо бачите мародера – затримуйте та/або телефонуйте 102.
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