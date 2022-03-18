Харківська поліція продовжує затримувати мародерів

Двох мародерів було затримано на Центральному ринку, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

«Більшість попередніх спійманих нами мародерів були крадіями алкоголю та тютюну, але ця двійка «виділилася» – вони намагались вкрасти годинники та вироби зі срібла. Навіщо і що з ними робити далі, звісно, не продумали».

Мародери доставлені в ізолятор, їх будуть судити за всією суворістю закону, повідомляють у поліції.

Якщо бачите мародера – затримуйте та/або телефонуйте 102.

Агентство Телевидения Новости