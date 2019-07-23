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Харківська правозахисна група виступила проти ухвалення закону про примусову хімкастрацію педофілів (ВІДЕО)

Харківська правозахисна група виступила проти ухвалення закону про примусову хімкастрацію педофілів (ВІДЕО)

За думкою експертів, це суперечить конвенції про захист прав людини.

Хімічній кастрації педофілів – ні. Харківські правозахисники виступили проти ухваленого парламентом законопроекту, що посилює відповідальність за зґвалтування неповнолітніх. Покарання передбачає хімічну кастрацію для засуджених шляхом введення медичного препарату. Він зводить сексуальну активність до нуля.

Ігор Сосонський, юрист Харківської правозахисної групи

У цій статті немає альтернативи, що або те, або те. Це призводить саме порушення Конституції України. Статті 61, яка каже, що, по-перше, особу притягають індивідуально за індивідуально вчинений злочин.

Правозахисники впевнені, що законопроект потребує доповнення. Наприклад, хто повинен фінансувати процедуру хімкастрації не прописано. До того ж, засуджений матиме підстави звернутися до Європейського суду, каже юрист. Таку ж позицію висловила і Уляна Супрун – очільниця Мінздоров’я.

Уляна Супрун, очільниця Міністерства здоров’я України

Це означає, що Україна стане першою державою у світі, яка перетворить лікування на покарання. Педофілія дійсно є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але лише в комплексі з іншими методами лікування.

Також закон передбачає створення відкритого реєстру для ґвалтівників. Крім того, депутати збільшили максимальний термін ув’язнення за розбещення неповнолітніх – до 15 років.

Сергій Князєв, голова Національної поліції України

Знають його адресу. Підприємець, який бере його на роботу, бере на себе відповідальність – брати його на роботу чи не брати. І підвищена увага суспільства до цих людей – це є велика профілактика. І це зупиняє цих осіб. Суспільство повинно знати, тому що всі ми батьки.

Думки харків’ян, традиційно, розділяються.

Віра, харків’янка

Це теж люди, але, здоров’я і безпека наших дітей дорожче. Тому, мабуть, підтримую. Як показує практика, вони повертаються і знову роблять те ж саме. І у нашому суспільстві я поки не бачу іншого виходу.

Віктор, харків’янин

У нас же есть Уголовный кодекс, там предусмотрена ответственность за нарушение закона. Надо, чтобы он работал. А кастрация, потом руки отрезать или еще что-то. Это же дикость.

За інформацією Ради Європи, щороку в Україні фіксують близько 400 випадків сексуального насильства над неповнолітніми.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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