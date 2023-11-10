Харківський дрифт: дізнавачі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні хуліганства

У жовтні на площі Свободи проходив автопробіг вшанування пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну.

Порушник в цей час дрифтував на свої автівці, повідомляє поліція Харківській області.

Патрульні поліцейські склали два адмінпротоколи. 10 листопада дізнавачі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду.

Агентство Телевидения Новости