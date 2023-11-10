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Харківський дрифт: дізнавачі повідомили про підозру чоловіку у скоєнні хуліганства
У жовтні на площі Свободи проходив автопробіг вшанування пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну.
Порушник в цей час дрифтував на свої автівці, повідомляє поліція Харківській області.
Патрульні поліцейські склали два адмінпротоколи. 10 листопада дізнавачі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Обвинувальний акт направлено до суду.