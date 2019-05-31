Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, за оперативного супроводження Служби безпеки України за сприяння Харківського управління внутрішньої безпеки Нацполіції України повідомили про підозру начальнику сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Новобаварського відділу Головного Управління Національної поліції в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

За попередньою інформацією, правоохоронець, не маючи передбаченого законом дозволу, придбав патрони калібру 7,62 мм у кількості 720 одиниць. Після цього зберігав бойові припаси у власній квартирі та з метою протиправного збагачення продав їх за готівку громадянину України.

Своїми умисними діями, які виразилися в зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, працівник поліції підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У разі доведення провини правоохоронця йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Источник: dbr.gov.ua

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