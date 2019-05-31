Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 53

Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру

Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, за оперативного супроводження Служби безпеки України за сприяння Харківського управління внутрішньої безпеки Нацполіції України повідомили про підозру начальнику сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Новобаварського відділу Головного Управління Національної поліції в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

За попередньою інформацією, правоохоронець, не маючи передбаченого законом дозволу, придбав патрони калібру 7,62 мм у кількості 720 одиниць. Після цього зберігав бойові припаси у власній квартирі та з метою протиправного збагачення продав їх за готівку громадянину України.

Своїми умисними діями, які виразилися в зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, працівник поліції підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У разі доведення провини правоохоронця йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дбр, харьков

Читайте ещё:

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут
Сегодня 08:55    25
Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
Сегодня 08:37    37
Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО
Сегодня 08:08    77
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
Сегодня 07:10    78
В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал
Сегодня 06:42    67
В областной бюджет внесены изменения
Сегодня 06:23    94
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
Сегодня 06:04    102
У Харкові наступного року планують підвищити тарифи на холодну воду та каналізацію (ВІДЕО)
30.05.2019 08:55    114
Вспышка кишечной инфекции: в садике нашли нарушения
30.05.2019 08:37    154
Землевладельцы Харьковщины уплатили в местные бюджеты почти 573 млн. грн. налогов
30.05.2019 08:07    76
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 