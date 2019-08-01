“Холодное блюдо” из журналистов к годовщине противостояния Шойгу и Пригожина в ЦАР

На годовщину гибели аффилированных ГРУ журналистов в ЦАР, разведка через свои информационные ресурсы слила чат потенциальных убийц – ЧВК “Вагнер”, контролируемой ФСБ.

Если где-то и позабыли об убийстве в Центральноафриканской республике трех журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, то только не в той структуре, по которой этим убийством прошлись словном катком. И в данном случае я имею МО РФ, которым были аффилированы данные персонажи, приехавшие в ЦАР расследовать деятельность ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина, жертвами которой и стали.

И вот, на годовщину гибели журналистов через “Новую Газету” очередной расследовательский проект Михаила Ходорковского “Досье” осуществляет ни много ни мало, а публикацию переговоров внутреннего чата ЧВК “Вагнер” в ЦАР и которые подтверждают спланированный и заказной характер убийства журналистов, а также много другой доказательной базы.

То есть, грубо говоря, “вагнеровцы” не стали церемониться с журналистами и ликвидировали их сразу по приезду в республику.

С одной стороны, звучит как пересказ банальной истории журналиста расследователя из средней полосы РФ, перешедшего дорогу не тем, и не там, но, как говорится, всё дело в деталях.

В прошлом году я немало уделил внимания этому инциденту в своих материалах, во многом потому, что это был один из эпизодов противостояния МО РФ в лице ГРУ и Пригожин с ФСБ, в лице ЧВК “Вагнер”. При этом хотелось бы особо отметить, что и в первом и во втором случае на горизонте событий высилась фамилия Ходорковского.

В частности, именно под патронатом его организации ЦУР журналистов отправили в Африку. Теперь же его контора “Досье” умудряется достать переписку и не только, которая спровоцирует поистине коллапсирующую цепь событий внутри самой России. Вот так вот, легко и просто, четко к годовщине.

И вот как в этом контексте не вспомнить историю со взломом переписки Владислава Суркова и, по сути, публичным унижением лично Сергея Шойгу, после предоставления вскрытых документов. В принципе, это был один из ярких эпизодов в обострившемся противостоянии двух силовых блоков, ГРУ и ФСБ и первый регулярно пас задних на информационной и хакерской ниве внутри России. Единственное, что ГРУши могли противопоставить ФЭСам это силовое решение.

В частности, организаторов славно известного взлома, хакерскую группу "Шалтай-Болтай", а так же её куратора - полковника ФСБ Сергея Михайлова, разоблачили и задержали, о чем в 2017 году очень основательно кстати расписал ЦУР. Это стало первым серьезным ответным ударом ГРУ ГШ РФ на подрывную деятельность ФСБ против военной разведки. Вторым, по-настоящему дерзким “ответом” стала форменная подстава “вагнеровцев” под Дэйр эз Зором, когда американские ударные вертолёты покрошили две сотни фэсовских “солдат удачи”.

Но это все были, как я говорил – силовые решения проблем. Теперь же мы можем видеть серьезную хакерскую работу, сравнимую с взломом переписки Суркова. Практически снятая калька с истории шестилетней давности.

А потому, когда пишут “проект Ходорковского” или “расследование”, у меня на лице возникает циничная улыбка. На просторах “необъятной” горит не только Сибирь, горит она сама целиком. Только пока ещё они сами этого не понимают.

Удивляет в этой истории всё-таки ещё и цинизм. Ведь переписка “вагнеровцев”, подтверждающая их участие в убийстве журналистов, это серьезные вещественные доказательства в деле, которое в России официальные органы, фактически заморозили. Но, не смотря на то, что над вскрытием этого чата гудело, уверен, всё Хорошевское шоссе и он на руках у “девочек” был не вчера, не неделю назад и даже не месяц, опубликовали его именно к годовщине гибели журналистов. Что бы острее было и, гипертрофированно – красиво.

То есть, здесь речь идет не о поиске справедливости, а хорошей обертке к подаче очередного “холодного блюда” ГРУшами. Что лишний раз доказывает, что участники в этих “паучьих боях” не более чем мясо.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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