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Хороших русских не существует. Наглядное доказательство
«Делаем все, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила удары по Украине», – ублюдок пригожин.
▪️Военный аэродром Ростова под контролем ЧВК "Вагнер".
▪️Когда мы пришли сюда, узнали, что
- огромное количество территорий потеряно;
- убитых в 3-4 раза больше, чем подаётся наверх;
- санитарные потери в некоторые дни составляют до 1000 человек (убитые, раненые, пропавшие без вести, отказники).
▪️Герасимов бежал как только узнал, что мы подходим к зданию.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/75438