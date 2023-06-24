Хороших русских не существует. Наглядное доказательство

«Делаем все, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила удары по Украине», – ублюдок пригожин.

▪️Военный аэродром Ростова под контролем ЧВК "Вагнер".

▪️Когда мы пришли сюда, узнали, что

- огромное количество территорий потеряно;

- убитых в 3-4 раза больше, чем подаётся наверх;

- санитарные потери в некоторые дни составляют до 1000 человек (убитые, раненые, пропавшие без вести, отказники).

▪️Герасимов бежал как только узнал, что мы подходим к зданию.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/75438

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