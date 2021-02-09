Хотел избавиться от бабушки: харьковчанин отправился в тюрьму за покушение на убийство

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор 31-летнему мужчине за покушение на убийство родственницы-пенсионерки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору со своей бабушкой у нее в квартире, во время которой стал бить женщину рукой по голове.

От ударов потерпевшая упала, перестав сопротивляться.

После этого злоумышленник решил лишить жизни свою бабушку. Взяв свою спортивную кофту, он начал душить женщину. Понимая, что такие действия не приводят к желаемому результату, а именно – к смерти женщины, злоумышленник решил воспользоваться кухонным ножом и вонзил его в шею потерпевшей.

Увидев, что родственница перестала оказывать признаки жизни, внук покинул квартиру, желая быть незамеченным.

Затем, думая, что бабушка умерла, и он не будет разоблачен, злоумышленник вернулся на место преступления и сообщил соседям, что «его бабушку убили» после чего скрылся.

Однако потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь, которую вызвали жильцы дома, и пенсионерка выжила.

Предоставленных стороной обвинения доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

В итоге 4 февраля суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости