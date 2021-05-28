Хотел покататься: в Змиеве мужчина повредил 12 автомобилей, пытаясь их угнать

На Харьковщине следователи сообщили о подозрении мужчине, который повредил и пытался угнать двенадцать автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Разоблачили 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней, двенадцатой, машины местные жители, которые заметили его и сообщили в полицию.

24 мая около 22:50 злоумышленник кирпичом разбил стекло дверей «AUDI A6», проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания.

Правоохранители выяснили, что той ночью мужчина так повредил 10 автомобилей, а в ночь на 22 мая - еще два авто. Сейчас все пострадавшие жители Змиева обратились в полицию с заявлениями.

Как выяснилось, все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил желанием «покататься».

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости