Хотел покататься: в Змиеве мужчина повредил 12 автомобилей, пытаясь их угнать
На Харьковщине следователи сообщили о подозрении мужчине, который повредил и пытался угнать двенадцать автомобилей.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Разоблачили 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней, двенадцатой, машины местные жители, которые заметили его и сообщили в полицию.
24 мая около 22:50 злоумышленник кирпичом разбил стекло дверей «AUDI A6», проник в салон и пытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания.
Правоохранители выяснили, что той ночью мужчина так повредил 10 автомобилей, а в ночь на 22 мая - еще два авто. Сейчас все пострадавшие жители Змиева обратились в полицию с заявлениями.
Как выяснилось, все преступления злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил желанием «покататься».
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.