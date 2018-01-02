Хотел стать мэром и назвал себя экстрасенсом. Что известно о захватчике "Укрпочты" в Харькове

Соседи Владимира Безуха, харьковчанина, который захватил отделение "Укрпочты" на улице Шевченко, до сих пор не оправились от известия. Говорят, что даже не ожидали такого он мужчины и добавляют, что не замечали за ним неадекватного поведения. А некоторые даже не знали, что Владимир имеет проблемы со здоровьем .

Валентина

77 года рождения этот мужчинка, молодой красивый очень. Даже баллотировался в 2006, на депутата, на мэра. А потом якобы там такой разговор, что у него рак головного мозга, не было средств и вот это он решил сделать это ограбление.»

Деньги на предвыборную кампанию, вспоминают соседи, Владимиру давала его приятельница

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Андрей

Ну Вову, самого того, что это сделал Вова-это с соседней улицы парень.Вы его знаете, да? Ну да. А как вы его можете охарактеризовать? Ну я не очень хорошо его знаю, ну судя по всему душевно больной человек

Андрей говорит, что Владимир действительно уже имел проблемы с законом, привлекался к уголовной ответственности, но подробностей мужчина разглашать не хочет.

Семен

То есть вы от него не ожидали таких действий?" Ну, вроде нет, он вроде нормальный мужик так.

Семен знает Владимира Безуха более 30 лет, рассказывает, что семья у мужчины вполне нормальная. Мать работала в торговле, отец строитель. Сама мама подозреваемого рассказывает, что ее сын действительно имеет проблемы со здоровьем. Поэтому он не смог даже получить нормального образования.

Мария Безух, мать Владимира Безуха

Він всього закончив чотири класи, умственно він развитий. Ну із-за того, шо він псіх, він страшний псіх. Він не мог учится, через це він травмірован.

Мать признается, что с детства у Владимира была жажда лидерства. Именно из-за нее, мужчина и баллотировался на выборах мэра Харькова. Также Мария Безух говорит, что когда просила сына начать лечиться он становился агрессивным, и не контролировал себя. В сети есть видео за апрель 2014 года, на котором Владимир Безух, сидит на земле посреди улицы и уверяет, что обладает экстрасенсорными способностями. Он даже участвовал в одном из телешоу, где их демонстрировал.

Я участвовал в пятой битве экстрасенсов, я поэтому здесь и нахожусь. Я не боюсь смерти, я не боюсь ничего.

Одним из прогнозов харьковского "прорицателя" стал Армагеддон. Который он предрек на прошлый, 2017 год.

Агентство Телевидения Новости