Хотів позбутися бабусі: за замах на вбивство онук отримав 7 років в’язниці (ФОТО)

За підтримання публічного обвинувачення Харківською місцевою прокуратурою №3, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 31-річного чоловіка у закінченому замаху на вбивство, тобто на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України), та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі.

За даними слідства, злочинець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав сварку зі своєю бабусею у неї в квартирі, під час сварки зі старенькою задав їй декілька ударів рукою по голові, від чого потерпіла впала, переставши чинити опір. Після цього у злочинця виник злочинний умисел позбавити життя бабусю. Взявши свою спортивну кофту, злочинець почав душити жінку. Розуміючи, що такі дії не призводять до бажаного результату, а саме смерті, вирішив скористатись кухонним ножем та встромив його бабусі у шию.

Побачивши, що потерпіла перестала надавати ознаки життя, онук покинув квартиру бажаючи бути не поміченим.

Думаючи, що стара померла, та його дії не будуть викрити потерпілою, злочинець повернувся на місце злочину та повідомив сусідей, що «його бабусю вбили» після чого втік.

Однак, потерпілій своєчасно була надана медична допомога, яку викликали мешканці будинку та бабусі вижила.

Наданих стороною обвинувачення доказів виявилось достатньо для постановлення обвинувального вироку.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 04.02.2021 злочинця визнано винним за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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