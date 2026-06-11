Ховав психотропи у дитячих іграшках - у Києві затримали креативного наркодилера

Клієнтів він шукав через месенджери

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який збував психотропну речовину сіль PVP по всій Україні, ховаючи її у побутових приладах, зокрема, фені для волосся, а ще - у дитячих іграшках. Схожу схему торгівлі "солями" через поштові відправлення столична поліція вже розкривала кількома тижнями раніше - тоді фігурантами справи стала студентська пара. Загалом у фігуранта вилучили понад 2,6 кг психотропів. Клієнтів він шукав через месенджери.

Зловмисника затримали просто на підході до поштового відділення, куди він прямував із черговою партією товару, як повідомляє ГУ Нацполіції у місті Києві. При собі чоловік мав 600 грамів солі PVP, схованих у фені для волосся. Схему збуту він вибудував так: знаходив покупців у месенджерах, а потім відправляв їм заборонені речовини поштою у різні регіони України. Психотропи попередньо маскував у побутові прилади або дитячі іграшки, щоб не привертати увагу.

Під час обшуку в оселі фігуранта слідчі вилучили ще понад два кілограми психотропної речовини сіль PVP, а також ваги та пакети для фасування. Загальна маса вилучених психотропів перевищила 2,6 кг.

Чим завершилось затримання торговця

Зловмиснику повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні. Покарання за незаконний збут психотропних речовин у значних розмірах передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Показово, що злочинець обрав саме поштові відправлення як канал збуту - це дозволяє уникати особистих зустрічей з покупцями і розширювати географію продажів без зайвого ризику. Столичні правоохоронці відпрацьовують такі схеми окремим напрямом роботи.

Джерело: kiev.informator.ua

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