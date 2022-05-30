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«Хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто», росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Перехоплення ГУР

«Хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто», росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Перехоплення ГУР

Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому. В перехопленій розмові російського окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: «США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)».

Мама окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає», підсумовує жінка.

Источник: gur.gov.ua

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