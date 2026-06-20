Хто їздить в синьому бусі на самому дні? (ВІДЕО)

Оперативники Подільського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів затримали 61-річного водія, який намагався доставити до кордону пасажира у спеціально обладнаному сховку.

Як зʼясувалось, 29-річний житель Київщини підшукав організатора нелегального трансферу через один з телеграм-каналів. За свої послуги з доставки ділок запросив 14 тис. доларів США, які чоловік одразу сплатив на крипто гаманець.

Діючи за наданими вказівками, він прибув до прикордоння, де його зустрів перевізник. Для прихованого транспортування пасажира, водій обладнав сховок у підлоговому просторі мікроавтобуса.

Однак реалізувати протиправний задум не вдалося – транспортний засіб зупинили прикордонники.

Правоохоронці вилучили автівку, гроші та мобільні телефони.

Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном 60 діб.

Пасажира притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП.

Заходи проводилися спільно зі співробітниками Національної поліції за процесуального керівництва Біляївської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

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