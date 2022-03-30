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Ядерный удар по Азербайджану?

Ядерный удар по Азербайджану?

Депутат Госдумы Михаил Делягин сошел с ума и опубликовал в своём канале опросы о ядерном ударе по Азербайджану

Кроме того, Делягин назвал Азербайджан «турецким прокси» и призвал «наказать» его за действия в Нагорном Карабахе.

Aзербайджан, не долго думая, объявил Делягина в международный розыск,— сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

А потом они удивляются, почему Россию нигде не любят.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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