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Ядерный удар по Азербайджану?
Депутат Госдумы Михаил Делягин сошел с ума и опубликовал в своём канале опросы о ядерном ударе по Азербайджану
Кроме того, Делягин назвал Азербайджан «турецким прокси» и призвал «наказать» его за действия в Нагорном Карабахе.
Aзербайджан, не долго думая, объявил Делягина в международный розыск,— сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
А потом они удивляются, почему Россию нигде не любят.
Источник: telegram
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