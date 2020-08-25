Як не стати жертвою телефонних шахраїв: поради поліції

Столична поліція повідомила, що з початку року зареєстровано 185 кримінальних правопорушень, скоєних за схемою «родич у біді», а найбільш постраждалими виявилися пенсіонери. Тож правоохоронці вкотре закликали громадян бути обережними та при появі сумнівів щодо правдивості отриманої від незнайомців інформації негайно телефонувати на 102.

Зловмисники телефонують громадянам під виглядом працівника поліції або лікаря і розповідають їм вигадану історію про те, що нібито їх родич скоїв злочин або став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали люди. При цьому для «вирішення» питання шахраї вимагають від громадян гроші і діють настільки швидко, що потерпілі не встигають перевірити цю інформацію та віддають усі заощадження.

Як зазначив начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку столичної поліції Олег Нетченко, з початку 2020 року у столиці зареєстровано 185 кримінальних правопорушень за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а переважна більшість злочинів за схемою «родич у біді» зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Солом’янському та Шевченківському районах:

«Не зважаючи на кількість розкритих злочинів, є певна складність у затриманні зловмисників. Частіше за все ми затримуємо кур’єрів, які лише забирають гроші, а основні організатори залишаються непокараними, оскільки керують процесом дистанційно. Тож ми вкотре закликаємо киян бути пильними при розмові з незнайомцями. Якщо отримали підозрілий дзвінок, треба переконатися, чи дійсно рідним потрібна допомога. Для цього зателефонуйте за номером 102 або прийдіть до відділку поліції та поцікавтесь, чи дійсно затримували родича. І в жодному разі не передавайте нікому гроші чи цінності без підтвердження інформації про рідних».

Источник: internetua.com

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