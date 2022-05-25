Инфернальная весна

"Дорога, дорога, дорога к трупам через трупы," – поет Зимфира в своей хоррор-песне, посвященной путинской авантюре в Украине. Это своего рода манифестация безгранично беспощадной резни, учиненной спайкой умирающего рашистского вождя и российского стада. Бредущие в безмолвии серые массы солдат-террористов, бездушные матери-отказницы, юродивые в кокошниках и косоворотках с красными тряпками, выродочные армии силовиков – вон оно, путинское "мясо". Так выглядит земное чистилище для рашистов, следующих прямиком в адское пламя. Самое крупное достижение путинизма состоит в создании народа-дегенерата, который коллективно можно отправить в кунтскамеру. Единственная идеология рашистов: "сами не живём, и другим не даем". Именно экспортом своей едкой черной зависти и занята российская машина смерти уже в течении трёх месяцев "спецоперации".

Может показаться – жестокие формулировки, так может себе позволить думать только рашист. Однако, как найти оправдание злодеяниям россиян в Буче, Мариуполе, на оккупированных территориях? Из Херсона оккупанты делают очередную "Бучу". Из какого окна ада извергаются исчадья с георгиевскими лентами, которые насилуют до смерти шестимесячную девочку чайной ложкой или двухлетних близнецов на глазах их матери?! Каким-то миноритарным, робким или молчаливым протестом вовеки не смыть подобные кровавые преступления путинских червей.

Самым логичным объяснением озверения оккупантов выступает их отчаяние. Идти умирать в Украине за сохранение власти ублюдочного сморчка в Кремле – какой-то нонсенс. Ладно, если бы "невойна" шла по плану, но все совершенно иначе. Вторжение в Украину унесло за 90 дней больше жизней оккупантов, чем афганская война, которая длилась в 37 раз дольше. Если продолжать в том же духе, то дальнейшее втягивание в конфликт может стоить уже сотен тысяч, а то и миллионов жизней. Хотя Путину или Шойгу плевать, сколько холопов ещё поляжет.

В генштабе МО РФ царит тотальный разброд и хаос. Работает только Конашенков, да и тот языком. Из триумфа воли Z-операция превратилась во вселенскую умору. Сейчас даже микроскопический успех выдаётся горе-пропагандой на-гора аки "стратегические достижения" и "гениальные ходы." Воистину, убийства детей, беременных и пожилых людей – единственная доблесть рашиста. Сразу встаёт вопрос, может, хваленые Невский, Суворов, Ушаков и Кутузов – такие же военные ничтожества, как и их поганая поросль?

Чтобы хоть чуть скрыть военное крушение на украинской территории, в Кремле решили переключится на тему экономических "достижений" последнего квартала. Пикейные жилеты в гостях у телешарлатанов соловьево-скабеевых со спецов по ядерному устрашению резко переоделись в знатоков экономической устойчивости. Хвалят обнуление закрытой экономики небывалым укреплением деревянного и торговым профицитом.

Почти два триллиона рублей закопали на полях СВО, рубль "укрепился", но цены почему-то растут, а прибыли от экспорта нефти-газа тратить некуда, прямо хоть жри эти прибыли и все. Однако, злые языки поговаривают, что санкционное оружие от того и умное, что работает не сразу, а со временем. Данные санкционные закономерности прекрасно осознают хитрые китайцы, не спешащие ссориться с Западом. Пекин перехватывает потоки инвестиций, которые ранее шли на РФ. Отныне Китай будет диктовать Москве свои условия. Российский вассал теперь просто не имеет альтернатив, кроме как превращение в сырьевой придаток КНР и рынок сбыта для их ширпотреба.

Это сейчас по инерции путинисты могут хоть доллар по 60 копеек нарисовать и водить вокруг этой таблички хороводы. Зато когда к середине лета санкции заработают в полный рост, секта свидетелей пустого холодильника начнет штурм Останкино. После этого дешёвые попытки отвлечь чернь проблемой с какой буквы писать слово "Бог" утонут в расширяющемся инферно массового бунта.

Источник: https://t.me/sytosokrata/638

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