ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Фабрика троллей: Бухгалтерия информационной войны

Российская фабрика троллей т.н. «Агентство интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA), которая принадлежит экс-повару Путина Пригожину, потратило как минимум 2,1 млрд руб. на вмешательство в промежуточные выборы в США, которые пройдут 6 ноября 2018 года. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на опубликованное обвинительное заключение прокуратуры американского штата Виргиния.

В заключении впервые называется имя некой русской чекистки, которую обвиняют в непосредственном участие во вмешательстве в промежуточные выборы. 44-летняя Елена Хусяйнова была главным бухгалтером российской «информационной войны», говорится в статье, которую цитирует The Insider.

Согласно опубликованным данным бюджета пропагандистской операции под внутренним названием «Проект Лахта», представленным ФБР США, Хусяйнова запрашивала бюджеты на финансирование дезинформационной кампании в Twitter.

В первом полугодии 2018 года объем бюджетных заявок составил 650 млн руб. В 2016 году Хусяйнова зафиксировала расходы в размере 720 млн руб., в следующем году они составили 733 млн руб.

Аналитический центр Atlantic Council, проанализировал данные о тысячах аккаунтов российских троллей и установил, что опубликованные ими твиты «явно соответствовали интересам» российского правительства.

«Большая часть кампании была нацелена и на российское население. Так, к началу российского вторжения в Украину публиковалось отчетливо больше твитов на русском языке. В связи с президентскими выборами в США в 2016 году увеличилось и количество англоязычных твитов», – отмечает издание.

Как отмечает Atlantic Council, причинение ущерба кандидатуре Хиллари Клинтон в США было лишь одной из нескольких целей пропагандистской кампании. В общем она была нацелена на то, чтобы расколоть общество и подорвать доверие к американским государственным институтам, делают вывод эксперты.

«Агентство интернет-исследований» использовало текущие события – в частности, выборы и теракты – в своих целях, чтобы вмешиваться в местную политику», – отмечает издание, упоминая скоординированное продвижение троллями антиисламских хэштегов после терактов в Брюсселе, а также, например, хэштега в поддержку «Брекзита» в день референдума в Британии.

Напомним, «Агентство интернет-исследований», связанное с предпринимателем Евгением Пригожиным, в США обвиняют в незаконном вмешательстве в выборы. Против Пригожина и ряда других лиц и связанных с ними компаний введены санкции.

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства в процесс американского волеизъявления пригожинской «фабрики троллей».

Многие из фигурантов дела уже известны по взломанной переписке, которую выкладывал «Анонимный интернационал» в 2014 году. Год назад тролли были взломаны снова, и их переписка продавалась на сервисе Joker.buzz. Этот лот тогда никто не купил, и он был снят с продажи, но, судя по скриншотам, именно этот массив взломанной переписки и стал основой для документа Мюллера.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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