Интересные дела происходят...

После про@ба Белогоровки, в "ЛНР" срочно призвали провести референдум о присоединении к России. Просто поняли, что за потерей этого населённого пункта последуют и другие. И если не провести "референдум" сейчас, то к зиме присоединять уже будет нечего.

В России испугались такого сценария и отреагировали моментально. Кремлёвская кликуша Маргарита Симоньян тут же написала, что молниеносный референдум означает эскалацию на фронте и войну с НАТО. Забыв, наверное, что ещё вчера вечерам сама утверждала, что Россия давно воюет с Альянсом.

Короче, есть информация, что проведение "референдумов" пока сворачивается ввиду того, что до конца года Россия допускает потерю бОльшей части Луганской области и правобережную Херсонщину.

На скрине предложение по "урегулированию ситуации" от одного из прокремлёвских каналов.

Стадия ТОРГА. Они хотят сохранить хоть что-нибудь для того, чтобы не потерять ВСЁ. Ещё хотят убить Зеленского.

Поздно торговаться. Как и убивать кого-то. Зеленский — не русский царь. На его место встанет другой, который продолжит войну. Это Россия после смерти Путина укатится под откос. Украина нет. Командиры Украины и так на поле боя. И до них Россия дотянуться не может. Штабы, связь — недоступные цели для русских. Расстрелять остаток калибров по железным дорогам, которые будут починены за считанные дни — вперёд. Энергетика — чистый террор против мирного населения. Военным уничтожение энергетики только добавит злости, но не создаст помех. Русские так и не осознали за что сражаются они сами, но пытаются лепить чудовищ из украинцев на которых они напали.

Не будет торга. Для россии будет депрессия и принятие очевидного.

И завершая тред...

Этот знаменитый путинский ролик 2014 года снова стал актуален и заиграл новыми красками. Круг замкнулся.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17094

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