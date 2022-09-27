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Интерпол ищет До Квона, основателя криптовалюты Luna

Интерпол ищет До Квона, основателя криптовалюты Luna

NYtimes: Интерпол выпустил «красное уведомление» для южнокорейского основателя криптовалюты Luna До Квона.

Уведомление Интерпола означает, что его обязана экстрадировать любая страна, где бы он ни находился. Последняя страна, где До Квон был замечен — Сингапур. Местная прокуратура утверждает, что он уехал из страны 17 сентября.

Ущерб от действий До Квона оценивается в $300 млрд. Теперь вопрос, как долго мошенник сможет скрываться от спецслужб по всему миру, обладая серьезным капиталом.

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Темы: валюта, США

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